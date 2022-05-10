السكة الحديد تكشف موعد انتهاء تشغيل 116 قطارا إضافيا لرحلات عيد الفطر

أكدت هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وكذلك تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وتشغل الجرارات؛ لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، مشيرة إلى أن رحلات العودة لقطارات عيد الفطر مستمرة.

غدا.. آخر أيام تشغيل القطارات الإضافية لرحلات عيد الفطر

وكشفت السكة الحديد، عن موعد انتهاء تشغيل 116 قطارا إضافيا لرحلات عيد الفطر 2022، قائلة: «تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية والبالغ عددها 116 قطارا بخط الصعيد لإعادة جمهور الركاب بعد قضاء العيد مع أسرهم سينتهى مساء غد الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، إذ تعمل القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية»، مؤكدة أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال، تؤثر على حركة التشغيل.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا خلال رحلات العودة

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن رحلات العودة لقطارات عيد الفطر الإضافية، بدأت منذ 7 مايو الماضي، وأن الهيئة قامت بتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

6 خطوات لكيفية التعامل مع البوابات الإلكترونية

يذكر أن حددت هيئة السكة الحديد، 6 خطوات لكيفية استخدام البوابات الإلكترونية المتواجدة داخل محطات «مصر برمسيس - مصر بالإسكندرية - الجيزة - دمنهور - سيدي جابر»؛ لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، وهي كالتالي:

1- الخطوة الأولى يجب على الراكب أن يحصل على تذكرة السفر من خلال شباك صرف التذاكر، قبل الدخول إلى محطة القطار.

2- في الخطوة التالية توضع التذكرة التي اشتراها الراكب داخل الماكينة.

3- لا يسمح سوى بمرور شخص واحد فقط من خلال البوابات الإلكترونية.

4- شددت هيئة السكة الحديد على أنّه لا يمكن على الإطلاق أن يدخل أي فرد أو يخرج من جانب الأبواب إلا عن طريق استخدام سواء التذاكر أو الاشتراك.

5- يتم الدخول بعد فتح الأبواب.

6- نبهت السكة الحديد على أنه يوجد مكان مخصص للتذاكر ومكان آخر مخصص للكروت.