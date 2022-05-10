حقيقة تسريب امتحان الجبر للصف الثاني الإعدادي 2022

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر، موضحا أن الامتحان عقد اليوم ورقيا في المدارس، في لجان مؤمنة، ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن.

تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر، غير صحيح ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي تسريبات للامتحانات حتى الآن، موضحاً أن غرفة العمليات على تواصل مستمر مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على سير الامتحان.

ولفت أشرف سلومة، إلى أن تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير صحيح، ولم يرصد، مؤكدا أن الامتحانات مغلفة في الكنترولات، ولا يتم فتح المظاريف سوى أثناء موعد توزيع ورق الأسئلة على الطلاب، وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول أو الكتب المدرسية أو المذكرات الخارجية.

مواصفات امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر

أكد مدير المديرية، أن امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر، عقد ورقيا في المدارس وجاء الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أنه لم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول مستوى الامتحان حتى الآن.

نسبة الحضور في امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر

وأشار إلى أن نسبة حضور الطلاب لامتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 جبر بلغت 96٪ وبلغ اجمالى المقيدين 156616 طالب وطالبة، مؤكداً أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية كتعقيم وتطهير اللجان وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة فضلاً عن قياس درجة الحرارة قبل دخول المدارس.

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه غير مسموح لأي مدرسة نشر ورق الامتحانات حتى عقب الانتهاء منها على مواقع التواصل الاجتماعي.