نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي.. «دربي ابنك عليه»

وضعت غادة عبدالمنعم، معلمة لغة إنجليزية، نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي، والذي يعقد غدا الأربعاء، الموافق 11 مايو الجاري، ورقيا، في لجان مؤمنة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، موضحة أن الأسئلة تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تفاصيل نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي

وأضافت «غادة» لـ«الوطن»، أن نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي يشمل أسئلة متنوعة، لذلك يجب على الطالب حل عدد كبير من الامتحانات والتدريب على تطويع الكلمات في جمل مفيدة حتى يتثنى له فهم معناها جيدا، وذلك من خلال القنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أن نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي يستلزم يفيد الطالب في تحديد وقت للإجابة على الأسئلة ووقت للمراجعة، وهو ما يساعده في الامتحان النهائي، مشددة على ضرورة عدم حفظ الكلمات بل فهمها جيدا.

نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نموذج امتحان إنجليزي سنة رابعة ابتدائي، موفر في الكتاب المدرسي وعلى القنوات التعليمية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها بشكل جيد.

وأشارت إلى أن الامتحان يعقد ورقيا، وجرى وضعه بالتنسيق بين الإدارة التعليمية والمدرسة ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للورق الامتحانية.

مستوى امتحان الدراسات الاجتماعية

يذكر أن طلاب الصف الرابع الابتدائي، أدوا اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورقياً في المدارس اليوم، موضحين أنه لم يشمل أية أسئلة معقدة وجاء في مستوى الطالب المتوسط، لكن المشكلة تكمن فقط في المنهج.

قالت أميرة يونس، ولية أمر، إن الامتحانات بشكل عام في مستوى طالب متوسط ولم تشمل أي معلومات أو أسئلة معقدة، مؤكدة أن المشكلة تكمن في كثافة مقرر مادة الدراسات الاجتماعية، موضحة لـ«الوطن»، أن عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مع مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوم واحد سبب مزيدا من الضغط على أولياء الأمور، مطالبة بضرورة جعل مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة المهارات المهنية في شكل نشاط وليس مقررات دراسية.