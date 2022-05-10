ضبط 6 عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة ومخدرات في أسيوط

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (بؤرة إجرامية شديدة الخطورة) تخصص عناصرها فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بمحافظة أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على إدارة البؤرة المشار إليها وأمكن ضبط (6 عناصر إجرامية "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).. وبحوزتهم (عدد 25 طربة لـ مخدر الحشيش وزنت 2٫500 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الهيروين وزنت - بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار – عدد 4 فرد خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 4 دراجة نارية "بدون لوحات" - عدد 3 سلاح أبيض – ميزان حساس - مبلغ مالى – هواتف محمولة).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.