العثور على جثتين في نهر النيل في حادثين منفصلين ببني سويف

عثر أهالي محافظة بني سويف، بالتعاون مع الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، على جثتين في نهر النيل، في واقعتين منفصلتين، الأولى جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها في مياه النيل بجوار شرطة المسطحات المائية بالواسطى، والثانية في ترعة الإبراهيمية، بجوار مزلقان الشاملة في بني سويف، وجرى نقلهما إلى مشرحتي مستشفيات بني سويف التخصصي والواسطى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

العثور على جثة غريق مجهول الهوية

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ إدارة شرطة المسطحات المائية بالعثور على غريق مجهول الهوية، تطفو جثته أعلى مياه نهر النيل، بجوار مقر الإدارة، بدائرة مركز الواسطى.

جرى نقل الجثة بمعرفة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستدلال على هوية المتوفي.

العثور على جثة غريق سقط من دراجة هوائية

وفي الحادث الثاني، انتشل الأهالي، بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري، جثة شخص سقط في مياه ترعة الإبراهيمية، من على دراجة هوائية، بالقرب من مزلقان الشاملة في مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المتوفى يُدعى «سامي ح. م. و.»، وجرى نقل جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تسليم الجثة إلى ذويه، والتصريح بدفنها.