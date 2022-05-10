10 نصائح لطلاب أولى وثانية ثانوي قبل الامتحانات.. «تأكد من التحديث»

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء اختبارات نهاية العام بداية من غد الأربعاء الموافق 11 مايو للصف الأول، وبعد الخميس للصف الثاني، لذلك أصدرَت وزارة التربية والتعليم مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال الامتحانات حتى تؤدى بشكل سليم.

ويستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التعليمية التي تنشر على مدار اليوم، أهم النصائح التي يجب على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي اتباعها خلال الاختبارات وفق وزارة التربية والتعليم التي جاءت كالتالي:

نصائح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وجاءت إرشادات التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن امتحانات نهاية العام كالآتي:

- وضع التابلت في حقيبة المدرسة ليلًا حتى لا يتمّ نسيانه.

- التأكّد من أن التابلت الذي يحمله الطالب داخل لجنة الامتحان توريد من وزارة التربية والتعليم وعليه منصة الاختبارات ومتصل بالشبكة.

- شحن التابلت بنسبة 100%، حتى لا يتعرض للفصل خلال الاختبار.

- التأكد من أن التابلت تمّ تحديثه لآخر تحديث من خلال ضبط اختيارات الضبط.

- تحديث منصة الامتحان swiftAssess بأحدث إصدار وهو v1.5.28.

- في حالات عدم قدرة التابلت على تحميل الاختبار يمكن للطالب الدخول على الاختبار من خلال إدخال كود الامتحان.

- بعد انتهاء الاختبار يجب على الطالب عمل submit حتى يتمكّن من الدخول على الاختبارات التالية.

- يجب تنفيذ جميع الشروط السابقة تحت إشراف مراقب اللجنة.

محظورات داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كما وضعت وزارة التربية والتعليم 3 محظورات على الطلاب فعلها داخل لجان الامتحانات وهي كالآتي:

- يمنع نهائيًا دخول الاختبارات بكتاب ورقي أو ملازم.

- لا يتمّ السماح للطلاب بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني.

- يمنع منعًا باتا إحضار الهواتف المحمولة للامتحان، وإلا يعرض الطالب نفسه لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وتبدأ الامتحانات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من 26 يونيو المقبل، وتُعقد ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.