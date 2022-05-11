«النقل» تكشف موعد التشغيل التجريبي لمترو العتبة - الكيت كات دون ركاب

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو صمم على الطراز الأوروبي، وأن مترو العتبة - الكيت كات، سيكون مفخرة لجموع الركاب.

15 مايو الجاري التشغيل التجريبي لمترو العتبة - الكيت كات

وكشف وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، موعد التشغيل التجريبي لمترو العتبة - الكيت كات دون ركاب، قائلا: «التشغيل التجريبي سيبدأ الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 15 مايو الجاري، للتأكد من سلامة السكة ونظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتشغيل القطارات دون تحميل ركاب، للتأكد من سلامة القضبان، قبل تشغيله رسمياً أمام الركاب»، مؤكدا على أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا يتم تنفيذها بشكل دوري داخل كل المشروعات التي تقوم بها الوزارة، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، علاوة على التزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية، للحد من كورونا.

محطات مترو العتبة - الكيت كات مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم

وقال كامل الوزير، إن جميع محطات مترو العتبة - الكيت كات، مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم، لافتا إلى أن هذه الجزء من الخط الثالث للمترو، والذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كيلومترات، ويشتمل على 4 محطات نفقية «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، مشددا أن الأعمال تتم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن التشطيبات النهائية للمحطات ستكون على أعلى مستوى من الجودة.

كورونا لم تؤثر على تنفيذ خط مترو العتبة - الكيت كات

وأضاف وزير النقل، أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ خط مترو العتبة - الكيت كات، مؤكدا أن الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة «21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي»، وجرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 مراحل منه بطول نحو 24 كم، الأولى «العتبة – العباسية» بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية، والثانية «العباسية – هارون» بطول 7.7 كم و4 محطات نفقية، والثالثة بطول 11.5 كم و10 محطات «4 نفقية + 6 علوية»، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة.