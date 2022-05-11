توقعات بتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.1% خلال شهر أبريل

توقع مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لإحصائيات العمل، تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.1% في أبريل من أعلى مستوى له في غضون 41 عامًا عند 8.5% في مارس، ومن المحتمل أن ينخفض ​​المعدل الشهري إلى 0.2% من أعلى مستوى في 16 عامًا عند 1.2%،.

وسيمثل أول تباطؤ في التضخم السنوي في سبعة أشهر، مدفوعا بانخفاض أسعار البنزين والسيارات المستعملة من مارس إلى أبريل، ومع بدء تلاشي الآثار الأساسية من العام الماضي.

توقعات بتراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 6%

وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل أن يتراجع التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني تكلفة الغذاء والطاقة إلى 6% من 6.5%، لكن المعدل الشهري يرتفع إلى 0.4% من 0.2%، بحسب بيانات المكتب الأمريكي.

وعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في أبريل، وفقا للمكتب، من غير المرجح أن ينخفض ​​التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في أي وقت قريب وسيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لفترة طويلة مع استمرار اضطرابات الإمدادات واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

متوسط ​​معدل التضخم في الولايات المتحدة

وبلغ متوسط ​​معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.26 في المائة من عام 1914 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 23.70 في المائة في يونيو 1920 وأدنى مستوى قياسي بلغ -15.80 في المائة في يونيو من عام 1921.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.00 في المائة بنهاية هذا الربع من العام في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، على المدى الطويل، وسط توقعات أن يتجه معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 1.90% في عام 2023.

وفي الولايات المتحدة، يعتمد مؤشر أسعار المستهلك غير المعدل لجميع المستهلكين الحضريين على أسعار سلة السوق المكونة من المواد الغذائية، 14 في المائة من الوزن الإجمالي، والطاقة، 9.3 في المائة، والسلع ناقصًا الغذاء وسلع الطاقة، 19.4 في المائة.