توريد 54 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة منذ بداية الموسم

أكّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنَّ إجمالي ما تمّ توريده من القمح حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ 54325 طنًا من الأقماح المحلية، إذ تمّ استلام 11400 طن أمس.

وقال محافظ البحيرة إنَّ عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وتعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573 ألفًا و740 طن قمح.

الصوامع تعمل على فترتين

وأوضح «آمنة»، أنَّ لجان استلام القمح بالشون والصوامع تعمل على فترتين تبدأ من الساعه 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، والفترة الثانية تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى 12 مساءً.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة، وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336 ألفًا و740 طنا، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لاستقبال الكميات الموردة.

تقديم التسهيلات للمزارعين

ووجه محافظ بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كل مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

يذكر أنَّ سعر توريد القمح المحلي هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيهًا، ودرجة النقاوة 23 قيراطًا بسعر 875 جنيهًا للأردب.