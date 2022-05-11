حبس عامل 4 أيام لتعديه على طليقته بسلاح أبيض بالإسكندرية.. أصاب وجهها

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس عامل تعدى على طليقته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال المجني عليها، والتي أصيبت بجرحين قطعيين بالوجه نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

كانت صفحات التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» تداولت منشورا يفيد تعدي لص على سيدة وطعنها فى وجهها وسرقة هاتفها المحمول، إلا أن حقيقة الواقعة جاءت مختلفة، وكشفت تفاصيلها وزارة الداخلية، إذ تبين أن عاملًا تعدى على طليقته.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، بوقوع مشاجرة ومصابة بدائرة القسم.

إصابة الطليقة بجرحين قطعيين بالوجه

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سيدى جابر رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشادة كلامية بين عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، مع طليقته، وتعدى عليها بسلاح أبيض بعد أن امتدت المشادة إلى مشاجرة بين الطرفين.

تبين أن المجنى عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، مصابة بجرحين قطعيين بالوجه، حيث انتظرها طليقها أمام الشركة محل عملها الكائن محل البلاغ، بسبب خلافات أسرية بينهما بسبب رؤية الأطفال، وأثناء ذلك تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابتها المنوه عنها.

وأمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجرى عرض المتهم على النيابة.