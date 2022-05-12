رابعة ابتدائي تسدل الستار وتودع المدارس بامتحان الرياضيات.. اليوم

يختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم الخميس 12 مايو 2022، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بنظام التقييم والمناهج المطورة، التي بدأت يوم الأحد 8 مايو 2022، بمادة اللغة العربية، واستمرت لمدة 5 أيام، وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الرياضيات رابعة ابتدائي.. 15 سؤالا

ويؤدي طلاب «رابعة ابتدائي» اليوم، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، في 15 سؤالا، على كل واحد درجتين، ليكون إجمالي الدرجات 30 لكل مادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجرى عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في لجان مؤمنة بجميع المدارس على مستوي الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي من قبل معلمي المواد

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحان الرياضيات سيجرى وضعها من قبل موجهي المواد من بنك الأسئلة، الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدة أنها تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

وأشارت الوزارة التعليم، إلى أنه سيجرى تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي من قبل معلمي المواد بالمدرسة، وإعلان النتيجة بالألوان طبقا لنظام التقييم الجديد داخل المدرسة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

عمليات التعليم: لم نرصد أي معوقات بامتحانات رابعة ابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار اليوم، وتتواصل مع المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لرصد أي معوقات داخل الامتحانات.

ولفتت إلى أنه حال حدوث طارئ يجرى الاتصال بمدير المديرية، ومدير عام التعليم العام، مشددة على أن الامتحانات سارت بانتظام من اليوم الأول لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، ولم ترصد أي معوقات داخل اللجان الامتحانية.