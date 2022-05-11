تعرف على السرعات القصوى على الطرق المختلفة.. الغرامة تصل لـ1500 جنيه

كشفت الإدارة العامة للمرور عن السرعات المقررة على الطرق المختلفة سواء داخل المدن أو على الطرق التي تربط بين المحافظات أو حتى الطرق السريعة، وطالبت قائدة السيارات بالالتزام بها، حتى لا يعرض للغرامة والتي تبدأ من 300 وحتى 1500 جنيه، ووفقا لقانون المرور الجديد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، السرعات المقررة على كل الطرق المختلفة، وفقًا لموقع الرسمي للمرور، والتي جاءت كالآتي:

السرعات على الطرق المختلفة

وطالبت إدارة المرور من قائدي المركبات، ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تعرض حياة الآخرين للخطر، مع التأكيد على أن يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق تحدث عند توافر الظروف المناسبة، وجاءت السرعات المختلفة على النحو التالي:

السرعات المقررة داخل المدن

- السيارات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، 40 كيلو متر في الساعة

- باقي أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة 60 كيلو متر في الساعة.

السرعات المقررة على الطرق السريعة

أما على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري تكون السرعات على الوجه الآتي:

- السيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات، تكون السرعة المقررة 60 كيلو متر في الساعة

- سيارات النقـــل تكون 70 كيلو متر.

- سيارات نقل الركاب تقرر أن تكون 80 كيلو متر.

- باقي أنواع السيارات تكون السرعة المقررة 90 كيلو متر في الساعة.

السرعات المقررة على الطرق الصحراوية

وجاء السرعات المقررة على الطرق الصحراوية الآتية: القاهرة إلى الإسكندرية، وطريق القاهرة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، طريق القاهرة إلى السويس ، والقاهرة – بلبيس، وطريق الإسكندرية -مطروح -السلوم ، وطريق القاهرة إلى الفيوم - وادى النطرون – العلمين.

المركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات 70 كم/ الساعة

سيارات النقل تكون السرعة 80 كم/ الساعة.

مركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين 90 كم/ الساعة.

باقي أنواع السيارات تكون السرعة المقررة 100 كيلو متر في الساعة.

وتكون السرعة للسيارات الملاكي على طريق القاهرة العين السخنة هي 120 كيلو متر في الساعة.