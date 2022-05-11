عروض متميزة وحفلات مجانية بأوبرا الاسكندرية خلال شهر مايو.. تعرف عليها

يلتقي عشاق الفنون الراقية مع مجموعة منتقاة من أفضل البرامج الفنية المتنوعة بداية من الجمعة المقبل، بدار الأوبرا في الإسكندرية، والتي تقدم الموسيقى العربية بأصوات محببة، بالإضافة إلى الموسيقى الكلاسيكية والأعمال الخالدة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالمين والمصريين على حد سواء، فضلا عن استضافة فعاليات تعاون دولي بين سفارات الدول الصديقة، وأنشطة ثقافية يطل منها عشاق مدينة الإسكندرية المبدعين، وتتوالى الفعاليات المتميزة خلال شهر مايو 2022.

حفلات أوبرا الإسكندرية

يستضيف مسرح أوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل حفل فرقة شارع الفن، التي تقدم مجموعة من الأصوات المحببة لدى رواد أوبرا الاسكندرية على رأسهم إيمان عبدالغني، وياسر سليمان والفنانة الشابة ياسمين أسامة، تحت قيادة الكبير عبد الحميد عبد الغفار.

وخلال اليوم الثاني، السبت، يلتقي عشاق السيمفونيات مع أوركسترا حجرة أوبرا الاسكندرية من خلال أربعة أعمال لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين ويطل على رأسهم بأعماله المصري جمال عبد الرحيم، ويقود الحفل المايسترو الشاب أحمد فراج وسوليست فيولينه، مدحت عبد السلام.

كما يلتقي عشاق الموسيقي والرقصات الإسبانية «الفلامنكو»، مع واحد من أهم عروض الفلامنكو الإسبانية والتي تقدم كهدية من الشعب الإسباني للشعب المصري في حفل يمتد لمدة ساعة ونصف تستعرض فيه الراقصة الإسبانية الشهيرة «أنابيل فيلوزو»، وفرقتها ملامح الفولكلور الإسباني الشهير، والدخول لهذا الحفل مجاني للجمهور.

وفي اليوم التالي مباشرة وضمن فعاليات صالون الأوبرا الثقافي يجري تكريم رواد الفن الشعبي السكندري «أحمد يونس وعلي الجندي وسعيد الارتيست»، إلى جانب حوار معهم يديره المحاور أحمد بسيوني عن هوية الفن الشعبي السكندري وأهم ملامحه وتميزه والأسماء اللامعة في هذا المجال التي تركت بصمة باقية حتى الآن.

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