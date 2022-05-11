السكة الحديد: تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا خلال أيام

أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة مسير القطارات على جميع الخطوط للوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، مشيرة إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب.

تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا دون ركاب

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد إنه سيجرى تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا دون ركاب خلال الأيام المقبلة، للتأكد من سلامتها الفنية، قبل إدراجها بجداول التشغيل اليومية، كما ستدرج القطارات الجديدة ضمن جداول التشغيل اليومي بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 3 أشهر، موضحا أنّ قطارات السكة الحديد تنقل نحو 360 مليون راكبا سنويًا بواقع مليون راكب يوميا.

الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة تصل خلال أيام

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن القطارات الإسبانية الجديدة يجرى تشغيلها على جميع الخطوط للوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة ستورد خلال أيام، إذ إنّ عدد القطارات الإسبانية هو 7، والهيئة تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، فضلا عن تحديث نظم كهربة الإشارات على طول السكة، للقضاء على ظاهرة حوادث القطارات وتأخيرها.

وزير النقل: القطارات الإسبانية الجديدة ستكون مفخرة للركاب

ومن جهته، أشاد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ«الوطن» بالقطارات الإسبانية الجديدة، قائلا: «ستكون مفخرة لجموع الركاب، وأن الوزارة دائما تعمل على خدمة وإراحة المواطن المصري»، منوهاً بأن خطة التحديث التي تجرى في السكة الحديد خلال الآونة الأخيرة ستعمل على تقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.