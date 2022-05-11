«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد قيام رحلات 6 قطارات على خطوط الصعيد

أكدت هيئة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة مسير القطارات تسير بشكل منتظم على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

تعديل مواعيد قيام 6 قطارات بدءًا من 14 مايو الجاري

وكشفت السكة الحديد، في بيان رسمي لها، عن موعد تعديل قيام رحلات 6 قطارات على خط الصعيد، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، الموافق 14 مايو الجاري، وجاءت أرقام القطارات كالتالي: قطار رقم 1028 و758 و751 و756 و759 و1029، وذلك على خط «الأقصر/ إدفو/أسوان/ السدالعالي» والعكس، كما تعلن امتداد مسير قطار رقم 696 ركاب «إيتاي البارود/ مديرية التحرير» إلى محطة «وردان»، واختصار مسير قطار رقم 698 ركاب «إيتاي البارود / وردان» بمحطة مديرية التحرير بنفس جدوله الحالي، موضحة أنها تسعي دائمًا للعمل على راحة جمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: جميع القطارات العاملة جديدة وأخرى محدثة

ومن جانبه، قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد، وأن جميع القطارات جديدة وهناك أخرى محدثة، مشددًا على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين وحركة مسير القطارات.