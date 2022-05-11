تفاصيل افتتاح الملتقى الأول لإدارة الوثائق بجامعة القاهرة «صور»

بدأت اليوم، فعاليات أول أيام «الملتقى الأول لإدارة الوثائق في المؤسسات المتحولة رقميا»، والمنعقد خلال يومي 11 و12 مايو 2022، في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، و قسم الوثائق وتقنية المعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ملتقى إدارة الوثائق

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمات افتتاحية لكل من الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الأستاذ الدكتور شريف كامل شاهين عميد كلية الآداب، الدكتور أسامة القلش رئيس قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات، والدكتور حسن حسين علي أستاذ الوثائق والمكتبات.

ترأست الدكتورة سلوى على ميلاد الجلسة الأولى التي تحدث فيها كل من: الدكتورة مريم صالح منصور وتناولت في كلمتها الرؤیة المستقبلیة لدمج تطبیقات الذکاء الاصطناعي في عملیات الأرشیفات الرقمیة الناشئة في ضوء التجارب والممارسات العالمیة، وفي كلمتها تناولت الدكتورة حنان طلعت إبراهيم موضوع «إدارة الوثائق الجارية ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي: وثائق الاجتماعات وبياناتها: إدارة معرفة الاجتماع نموذجًا».

رداسة تحليلية لمنصة مصر الرقمية

وتناول الدكتور إسلام جمال صابر إبراهيم، موضوع التحول الرقمي بجمهوریة مصر العربیة من خلال دراسة تحلیلیة لمنصة مصر الرقمیة.

وترأس الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبدالهادي الجلسة العلمية الثانية التي تحدث فيها كل من: الدكتورة نرمين إبراهیم على اللبان، وتناولت موضوع «إدارة الوثائق و الثورة الصناعیة الرابعة»، والدكتور عبدالحمید محمود ندا وتحدث عن الأرشیفات الجاریة بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمی بالأجهزة الحکومیة: دراسة تطبیقیة على جامعة أسیوط، وتحدثت الدكتورة نسمة عيد في كلمتها عن معيار الأيزو ISO/TR22428-1: إدارة الوثائق فى بيئات الحوسبة السحابية، واختتمت الجلسة الثانية بكلمة الباحثة یاسمین خالد محمد حول «التحول الرقمی وأثره فی المکتبات المتخصصة : دراسة حالة على مکتبة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة».

غدا اليوم الثاني من الملتقى

ومن المقرر أن يستأنف الملتقى فعالياته في العاشرة من صباح الغد بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب - جامعة القاهرة، ويهدف إلى توجيه نظر الباحثين إلى أهمية مجال إدارة الوثائق في التحول الرقمي وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بإدارة الوثائق، واستفادة العاملين في المؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق بعد رقمنتها.

ويشمل الملتقى عدة محاور هي: المعايير القياسية للتحول الرقمي، التجارب العربية والدولية في التحول الرقمي، نظم الإدارة في المؤسسات المتحولة رقميًا، التأهيل والتدريب، أمن الوثائق والمعلومات، إدارة الوثائق والحوسبة السحابية، دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي وإدارة الوثائق.