فوز فريق أليكس إيجلز بهندسة الإسكندرية بذهبية العالم في أمريكا

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق أليكس إيجلز بكلية الهندسة، لفوزه بذهبيةِ العالم في المسابقة الدولية SAE، التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، في فئة هي الأكثرُ تنافسية على الإطلاقْ.

أفضل تصميم لطائرة بدون طيار

وأشار الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، المشرف الأكاديمي على الفريق، أن أليكس إيجلز حصل على جائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، والمركزُ الأولْ على مستوى العالمْ في «تقرير التصميم للطائرة (عُقَابْ)، والعرض الشفهي التقديمي»، ليكون بذلك أول فريق في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط يحقق ميداليتين ذهبيتين في تلك المراكز مجتمعة.

تأمين ميداليتين ذهبيتين من أصل 4

وأضاف «خيري» أن الفريق استطاع تأمين ميداليتين ذهبيتين من أصل 4، مناصفة جنباً إلى جنب مع فريق جامعة بورتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي حصل هو الآخر على ميداليتين ذهبيتين في جولات الطيران والترتيب العام، متفوقين على 30 فريقا من دول العالم كافة.

وقدم أعضاء الفريق الشكر لرئيس الجامعة، وعميد الكلية، ووكيلها، والمشرف الأكاديمي لدعمهم المتفاني والمستمر للفريق، لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.

جوائز سابقة

وكان فريق «أليكس إيجلز» بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قد فاز بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، في المسابقة الدولية الخامسة، لابتكار وتطوير المعدات غير المأهولة، التي أقيمت يناير الماضي، بالكلية الفنية العسكرية في القاهرة، والمركز الثاني بمسابقة «إبداع 10»، في فئة الابتكارات الهندسية، ومجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وبهذا يتأهل الفريق للمسابقة الدولية «SAE» المقامة بأمريكا هذا العام.