إحالة 5 متهمين للمفتي.. قتلوا شابين بسبب خلاف على «ليلة حمرا» بدكرنس

أمرت محكمة جنايات المنصورة، قبل قليل، بإحالة أوراق سيدة و4 أشخاص إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وذلك لاتهامهم باستدراج شابين وقتلهما، بسبب خلاف بين الجانبين على سعر قضاء «ليلة حمرا»، حيث أن المتهمة اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، وقامت باستدراج أحد المجني عليهما، الذي جاء من محافظة الشرقية وبصحبته ابن عمه، وكان في انتظارهما باقي المتهمين الذين قاموا بقتلهما.

عقدت المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس الدائرة السادسة، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشهور، والمستشار رامي منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي، في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة، وحددت المحكمة جلسة 7 يوليو 2022 للنطق بالحكم.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

وأمر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، بإحالة المتهمين «محمود م. ط.»، 23 سنة، مبلط سيراميك، وشقيقه «إسلام»، 21 سنة، فلاح، و«عبده م. م.»، 19 سنة، عامل معمار، جميعهم يقيمون قرية «برمبال القديمة»، بدائرة مركز منية النصر، إضافة إلى متهم رابع، والمتهمة الخامسة «عزة أ. ح.»، 33 سنة، مقيمة بقرية «ميت رومي»، مركز دكرنس، لأنهم في يوم 22 أكتوبر 2021، بدائرة مركز دكرنس، قتلوا المجني عليهما «عمر إبراهيم محمد دياب»، وابن عمه «محمود محمد محمد دياب»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

استدراج المجني عليهما من الشرقية وقتلهما بالدقهلية

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الخامسة استدرجت المجني عليهما بالدراجة النارية قيادة المتهم الرابع، للمكان المتفق علي ارتكاب الجريمة، فحضرا مستقلين الدراجة النارية خاصة المجني عليه الأول، وبوصولهما بادر المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بسلاح أبيض «سنجة»، على رأسه فأسقطه أرضاً، ثم استحصل على سلاح أبيض «مطواة»، من المتهم الثاني، مسدداً للمجني عليه طعنة استقرت في صدره، وأثناء محاولة المجني عليه الثاني الدفاع عن ابن عمه، بادره المتهم الثالث بطعنة بسلاح أبيض «مطواة»، عدة طعنات، استقرت في صدره، ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الأبيض «سنجة»، مسدداً لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما، للتأكد من مفارقتهما الحياة، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تتمثل في أن المتهمين، في ذات الزمان والمكان، خطفوا بالتحايل المجني عليهما، بأن استدرجت المتهمة الخامسة المجني عليه الأول بزعم ممارسة الرذيلة معها، فحضر وبرفقته المجني علية الثاني.

كما ارتكب المتهمون سرقة مقتنيات خاصة بالمجني عليهما تتضمن «دراجة نارية»، وهاتف محمول، بالإضافة إلى إحراز أسلحة بيضاء، تتضمن «سنجة» و2 «مطواة»، لتنفيذ جريمة قتل المجني عليهما وسرقة مقتنياتهما.