ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من قسم ثان سوهاج، يفيد بتحرير محضر بالقسم، من معرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد»، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار 3 أشخاص في المواد المخدرة.

والأشخاص هم: المدعو «عمرو. ن. ف. ف. ا»، 43 عاما، عاطل، ويقيم بدائرة القسم، سابق اتهامه فـي عدة قضايا، آخرها «جرائم إنترنت»، و«محمد. ع. ز. ع»، 39 عاما، عاطل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، المسجل إجراميا شقي خطر «سرقات عامة»، والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة إتجار بالمواد المخدرة، السابق اتهامه فـي عدة قضايا، آخرها «مخدرات»، و«محمد. خ. ع. ع. ر»، 37 عاما، عاطل، يقيم بقسم أول سوهاج، كونوا تشكيلا عصابيا مسلحا، تخصص فـي الإتجار فـي المواد المخدرة.

إذن النيابة لضبط التشكيل العصابي

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بمحافظة سوهاج، خرجت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير الإدارة المذكورة بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين في أثناء تواجدهم بمسكن الأول، دائرة القسم بمحافظة سوهاج، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 200 جرام، وميزان حساس، وعدد «3» هاتف محمول، ومبلغ 1200 جنيه، و3 قطع سلاح أبيض «مطواة».

اعتراف المتهمين وتحرير المضبوطات

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء، للدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، وقد جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.