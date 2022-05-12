اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لخط مترو «العتبة - الكيت كات» دون ركاب

أعلنت وزارة النقل، عن وضع اللمسات النهائية لافتتاح مترو «العتبة - الكيت كات»، من خلال مراجعة نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، ومراجعة البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول وخروج الركاب، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على العاملين والفنيين والمهندسين القائمين على إنهاء كافة الأعمال قبل التشغيل الرسمي أمام الجمهور.

بدء التشغيل التجريبي لخط مترو العتبة دون ركاب

وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لخط مترو العتبة، صباح اليوم الخميس الموافق 12 مايو الجاري، للتأكد من سلامة السكة وسلامة نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتسيير القطارات على القضبان دون ركاب، استعدادا للتشغيل الرسمي في منتصف يوليو المقبل.

مترو العتبة تم تصميمه على الطراز الأوروبي

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «مترو العتبة - الكيت كات»، تم تصميمه على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أنّ محطة ناصر المدرجة ضمن خط مترو «العتبة - الكيت كات»، مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم، حيث تضم مصعدين كهربائيين من منسوب الشارع حتى الأرصفة، ويوجد على الأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم، كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياه مخصص أحدها لهم.

مترو العتبة يشمل 4 محطات نفقية

وأكد المصدر، أن الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كيلومترات، ويشمل على 4 محطات نفقية «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، مشددا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب بضرورة تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.