بدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي في «أورام الإسكندرية» لعلاج المرضى بالمجان

كشف الدكتور يسري رستم، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل مشروع تطوير قسم علاج الأورام والطب النووي، والذي بدأ منذ 7 سنوات.

زيادة التوعية للوقاية من السرطان

وقال «رستم» خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام، إن رؤية القسم هي أن يكون قسم علاج الأورام بالجامعة رائدا في مصر والشرق الأوسط، وزيادة التوعية للوقاية من السرطان، فضلا عن زيادة معدلات الشفاء ووضع استراتيجية للوقاية من السرطان.

وأكد أن المشروع المقترح لتطوير القسم هو إعادة تأهيل مبنى عيادة محمد رشيد وعمارة سكن الأطباء ومبنى البلهارسيا ومبنى أرضي «عيادات مجمعة» وإضافة ملحق من جهة الترام، و8 عيادات واستراحة للمرضى وعدد 2 عيادة combined clinic ووحدة العلاج الإشعاعي ووحدة الطب النووي، ووحدة البحث العلمي والمعل، ووحدة عمليات اليوم الواحد.

بدء العمل بجهاز العلاج الإشعاعي

وأوضح «رستم» أنه تم بدء العمل بجهاز العلاج الإشعاعي عن قرب وتركيب المواد المشعة داخل جسم الإنسان «براكي ثيرابي»، بالتعاون الرسمي مع الجمعية الأمريكية للفيزياء الطبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع أساسيات العمل وتدريب الأطباء الفيزيائيين على أحدث الأساليب في علاج الأورام، فضلا عن استخراج التراخيص لاستخدام جهاز المسح الذري البوزتيروني «PGT-CT SCAN» لعلاج مرضى الأورام والبحث العلمي.

خدمة مرضى الأورام بالمجان

وأكد الدكتور عباس عمر، الرئيس الحالي لـ جمعية مرضى الأورام بالإسكندرية، أن الجمعية قامت هذا العام بدعوة أطباء الامتياز وطلبة البكالوريوس للاستفادة من المعلومات الجديدة في مجال مرض السرطان، ونقل الخبرات لهم للاستفادة في حياتهم العلمية القادمة، مشيرا أن الجمعية متواجدة بقسم علاج الأورام وتخدم المرضى بالمجان، حيث توفر العلاجات الخاصة بالأورام، كما تقوم بدعم وتطوير الأجهزة بالقسم خلال التبرعات الواردة للجمعية، وتقوم بعمل مؤتمر سنوي لمناقشة كل ماهو جديد في مجال علاج الأورام، وذلك بالتعاون مع المراكز المتخصصة في مصر والشرق الأوسط ودول العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور يسري جودة، مؤسس جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والدكتور صلاح عبد المنعم، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور عباس عمر، الرئيس الحالي للجمعية، والدكتور يسري رستم، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من الباحثين والطلاب.