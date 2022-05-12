بعد تغيير نظام النتيجة.. طريقة احتساب درجات امتحانات أولى وثانية ثانوي

منذ إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، سوف تكون بنظام الدرجات، وأن كل ترم يمثل 50% من الدرجة النهائية، يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن طريقة إعلان النتيجة بالدرجات، رغم أنها كانت في الفصل الدراسي الأول بالتقديرات.

تحويل تقديرات الترم الأول إلى درجات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات، لن تكون أزمة، لأن المدارس الثانوية لديها درجات كل طالب في الفصل الدراسي الأول 2022، قبل أن تحولها إلى تقديرات، وبالتالي فكل مدرسة، سوف تعيد فتح النتيجة الخاصة بالترم الأول، لتحسب للطالب كم حصل على درجات في كل مادة.

المدارس مسؤولة عن إعلان النتيجة

قال المصدر، إن فك التقدير إلى درجة، مهمة سهلة، لذلك قررت الوزارة أن تكون المدارس هي المسؤولة عن إعلان النتيجة، بحكم أنها الوحيدة التي لديها درجات كل طالب، قبل إعلانها في صورة تقديرات، لافتا إلى أن نتيجة الطالب النهائية سوف تكون بإضافة درجات الترمين معا، أي أن الطالب الذي كان ضعيفا في الترم الأول بأي مادة، بعد إضافة درجاته في الترم الثاني، فإنه سينجح فيها طالما، وصل إلى درجة النجاح الخاصة بالمادة، ولو بالحد الأدنى للنجاح.

يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2022، إلكترونيا بنسبة 70%، عبارة أسئلة اختيار من متعدد، مقابل 30% أسئلة مقالية ورقيا.

ومع بداية الامتحان، توزع ورقة الأسئلة مصحوبة بورقة المفاهيم الخاصة بالمادة، وعقب الانتهاء من الامتحان، يعيد الطلاب ورق المفاهيم مرة أخرى.