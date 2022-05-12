مقتل شاب على يد آخر مجهول الهوية بالبحيرة.. طعنه في ظروف غامضة

لقي شاب مصرعه بحي الزهور بقرية زرزارة، التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وذلك إثر قيام شاب مجهول الهوية بالتعدي عليه بسلاح أبيض، حيث قام بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

طعنات بسلاح أبيض

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعدي آخر مجهول الهوية عليه بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ويدعى «محمد ا ع ح»، وشهرته محمد سواح.

وبسؤال الأهالي ذكروا أن جارا للمجني عليه يسكن فى القرية منذ عدة أيام فقط هو من قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض.

وأشار الأهالي إلى أن المتهم قام بالطرق على منزل المجني عليه، وعندما فتح الباب طعنه عدة طعانات نافذة أودت بحياته، وفر هاربا.

فريق أمني لكشف ملابسات الحادث

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد احمد الشرقاوي مفتش مباع الفرع، والرائد أحمد عوف رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص، وذلك لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي أبو حمص العام، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، وتولت التحقيقات في الحادث.