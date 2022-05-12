عاجل.. القبض على سائق بشركة نقل ذكي سرق روسية أثناء توصيلها للمطار

ضبطت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس سائق بإحدى شركات النقل الذكي بتهمة سرقة لاعبة تنس روسية أثناء توصيلها من مكان إقامتها في الشيخ زايد إلى مطار القاهرة متوجهة إلى بلدها.

المتهم استولى على مبلغ مالي

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن سائق شركة النقل الذكي فتح حقيبة اللاعبة واستولى منها على ألف دولار و4 آلاف جنيه مصري وأنها خشيت تعرضها لأذى وظلت صامتة وعندما اقترب السائق من مطار القاهرة استوقف لها سيارة تاكسي وفر هاربا.

الضحية خشيت تعرضها للأذى

وعادت لاعبة التنس إلى قسم شرطة الشيخ زايد وحررت محضرا بـ واقعة السرقة تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، واتهمت فيه السائق بسرقتها وأنها لم تقاومه خشية تعرضها للإيذاء وتمكن المقدم هشام فتحي رئيس المباحث من القبض على المتهم بمنطقة عين شمس بالقاهرة.