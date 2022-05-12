ما معنى كلمة اندلعت التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022

كشف الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية، عن معنى كلمة اندلعت التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022، موضحاً أن اللغة العربية بها العديد من الكلمات التي تشمل أكثر من معنى، ويجب على الطلاب التركيز وفهم سياق الجملة قبل اختيار الإجابة الصحيحة في الامتحان.

تفاصيل معنى كلمة اندلعت التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022

وأضاف «مبروك» لـ«الوطن»، أن معنى كلمة اندلعت التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022 هو شبَّت فجأة: «نقول.. اندلعت النار أي شبَّت فجأة وانتشر لهيبها»، لافتاً إلى أنه يجب على الطلاب التدريب على حل المعاني والمرادفات بشكل مكثف لأنها تثري المعرفة وتمكن الطالب من معرفة أكثر من معنى للكلمة وهو ما يساعده في اجتياز الامتحانات بسهولة.

معنى كلمة اندلعت التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022

وزادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن معنى كلمة اندلعت، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية في المدارس، ورقياً وإلكترونياً على أجهزة التابلت بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمديريات، وفي لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أكد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، أن الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان اليوم، وواجهوا مشكلات بالجملة بداية من التوقيت المخصص للإجابة عن الأسئلة وذلك في الامتحان الإلكتروني الذي عقد على جهاز التابلت في المدارس.

وأضاف أولياء الأمور لـ«الوطن»، أن الطلاب لم يتمكنوا من فتح المنصة، والذي تمكن من فتحها لم تكمل معه حتى نهاية الوقت، مطالبين بضرورة وجود حل فوري وعاجل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي من ناحيتها، أعلنت أنه سيتم عقد امتحان بديل للطلاب الذين واجهوا مشكلات في الدخول على منصة الامتحان، موضحة أن الامتحان البديل يعقد ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية.