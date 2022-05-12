«مياه أسيوط» تناقش المرحلة الثانية لبرنامج المياه والإصحاح البيئي

تناقش شركة المياه بأسيوط، المرحلة الثانية لبرنامج المياه والإصحاح البيئي لرفع كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي بالوحدات الصحية، كما تواصل فعاليات اتفاقية التعاون المثمر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في برنامج المياه والإصحاح البيئي لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي لعدد من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة.

وبدأت المرحلة التمهيدية الأولى في الفترة من 15 أكتوبر 2020، واستهدفت رفع كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي لـ13 وحدة صحية ورفع كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي بمستشفى الحميات بأسيوط وحي الوليدية الجديدة.

رفع كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي

واجتمع المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومهندسي التنفيذ الذاتي ومسؤولي العلاقات العامة، لمناقشة المرحلة الثانية من فعاليات اتفاقية التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة رفع كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي لـ5 وحدات صحية بمركز أسيوط، وبدأت المعاينات على الطبيعة بمعرفة مهندسي التنفيذ الذاتي ومسئولي التوعية والمشاركة المجتمعية، وجار استكمال الإجراءات التنفيذية.

أهداف برنامج المياه والإصحاح البيئي

وأوضح «درة» أنّ الهدف العام لبرنامج «المياه والإصحاح البيئي» التابع لهيئة اليونيسف، يكمن في تحسين الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي، وتسعى الشركة من خلال مثل هذا التعاون إلى تعزيز الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية الملقاة على عاتق الشركة، لتوفير سبل العيش الكريم الذي يواكب فكر القيادات السياسية ورؤية مصر المتجهة نحو تحقيق النهضة التنموية الشاملة.