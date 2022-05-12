المتهمان بقتل بائع متجول في البحيرة يمثلان جريمتهما: «كنا بنهوشه»

وسط حراسة أمنية مشددة، اصطحب فريق من نيابة إيتاى البارود في البحيرة، مسجل خطر وصديقه وهما «ف.أ» 33 عامًا، و«م. ك» 31 عامًا، لتمثيل جريمة قتل بائع متجول أثناء محاولتهما سرقة «التوك التوك» المملوك لزوج شقيقة المجنى عليه عندما كان متوقفًا أمام منزله.

سيارة نقل مواشى

واعترف المتهمان أثناء تمثيل الجريمة، انهما قاما بالانتقال إلى مسرح الجريمة بسيارة ربع نقل مملوكة للمتهم الأول ويستخدمها فى نقل المواشى، وذلك بعد اتفاقهما على سرقة توك توك وتحميله على السيارة لبيعه.

جريمة بالصدفة

وتابع المتهمان أنهما كانا يتحركان بلا وجهة محددة، وأثناء تجولهما شاهدا التوك توك أمام منزل القتيل، ونظرًا لأن الأجواء كانت مظلمة والشارع خاليًا قررا سرقة التوك توك، وأثناء قيامهما بتحميله، اصطدم التوك توك بصندوق السيارة، فخرج المجنى عليه مع والده وحاول منعهما من سرقته، فأخرج أحدهما مطواة وسدد له طعنة في رقبته وصدره فسقط قتيلًا، وأشار المتهم الأول إلى أنه لم يكن يقصد قتله: «كنت بهوشه وأخوفه».

بلاغ من المستشفى

وذكرت التحريات أنه ورد بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات، باستقباله جثة بائع متجول ومقيم بدائرة المركز وبها جروح طعنية بالجسم، وما قرره والد المتوفى عامل مقيم بذات الناحية، أنه أثناء تواجده ونجله بمسكنهما تناهى لسمع نجله صوت خارج المسكن، وعند استبيان الأمر، شاهد أحد الأشخاص أثناء محاولة سرقة «توك توك» ملك زوج شقيقته، وأثناء محاولته الإمساك بالسارق تعدى عليه الأخير بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

القبض على المتهمين

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يمتلك أحدهما سجلًا جنائيًا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ومحاولتهما سرقة مركبة «التوك توك» باستخدام سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما، كما أرشدا عن السيارة والأداة المستخدمين في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.