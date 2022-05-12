ما هو جمع كلمة الطارئة التي يبحث عنها طلاب الثانوية؟.. مدرس لغة عربية يجيب

كشف الدكتور ربيع عبدالوهاب، أستاذ اللغة العربية، جمع كلمة الطارئة التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022، موضحا أنها من الفعل طرأ، وهي بصيغة التأنيث، ومذكرها طارئ، بمعنى الشيء الذي يحدث فجأة وتعني أيضا العاجلة، مؤكدا أن اللغة العربية بها مجموعة من الكلمات التي تشمل أكثر من معنى.

جمع الطارئة التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022

وأضاف «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، أن جمع الطارئة التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022، طارئون وطُرآءُ وطُرّاء، وهي اسم فاعل من طرَأَ وطرَأَ على وتعني أيضاً غريب أي شخص طارئ لا يعرفه سكان الحي، وطارىء هي مفرد وجمعها طوارئُ لغير العاقل وتعني حادث غير متوقّع، ما يحدث فجأة: «حلت عليه ظروف طارئة أي صادفة حادث طارئ في الطريق أو غدر طارئ».

الطارئة في معجم اللغة العربية

ونوه الدكتور ربيع عبدالوهاب، إلى أن جمع الطارئة التي يبحث عنها طلاب الثانوية 2022 جاء في معجم المعاصر للغة العربية، مؤكدا أنه يجب على الطلاب ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على مفردات مادة اللغة العربية.

يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية في المدارس ورقيا وإلكترونيا بلجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيعقد امتحان بديل للطلاب المتعثرين في الدخول على منصة الامتحان، وسيعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ويعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وشددت الوزارة على الطلاب بضروة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات المتوفرة، ومراجعة المقرر الدراسي من كتب المدرسة.