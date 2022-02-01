على مساحة 68 فدانا.. ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو»

«زهور 15 مايو».. مشروع نفذتها وزارة الإسكان والمرافق، بمدينة 15 مايو، بمنطقة «الزرايب» سابقا، وذلك عقب تعرضها لـ «عاصفة التنين»، حيث تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان، وعلى بعد 35 كم من القاهرة، يحدها غربًا طريق الأوتوستراد مصر الجديدة / حلوان، ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو»، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز المدينة في بيانات سابقة.

كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو»

- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو مترا.

- يضم المشروع 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدات سكنية.

- يضم مشروع «زهور 15 مايو» 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، إضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات.

- المشروع ليس سكنيًا فقط، بل مشروعًا متكاملًا، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

- يمتد مشروع «زهور 15 مايو» على مساحة 68 فدانًا.

- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع نحو 550 مليون جنيه.

- يجرى تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 90%.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق «شبكات الصرف- المياه» 95%.

- تنفيذ أعمال الطريق الرابط بين المدينة والإسكان الاجتماعي مرورا بمنطقة الزهور.

- يجرى تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 80%.

- تم الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات.

- كما يضم مشروع «زهور 15 مايو» مدرسة، وحضانة، وكنيسة، ومسجدًا، ومركزًا طبيًا، وسوقًا تجاريًا.

- منطقة «الزرايب» من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، حيث يوجد بها السكان منذ عقود.

- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، فى مارس 2020.

- راح ضحية «عاصفة التنين» نحو 18 مواطنًا من السكان، نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ«العشش» بالمنطقة، المبنية بالطوب الأبيض.