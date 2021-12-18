بعد ضخ المياه لـ زهور مايو.. رئيس الجهاز: لم نحدد موعد التسكين

شهد مشروع «زهور 15 مايو»، مشروع «الزرايب سابقا»، والذي تم تنفيذه كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب، عقب تعرضهم لحادث «منخفض التنين»، ضخ وزارة الإسكان والمرافق، مياه الشرب للعمارات داخل المشروع، بإجمالي 42 عمارة، تضم نحو 1008 وحدات سكنية، وذلك عقب إجراء تجربة شبكات المياه الخاصة بجميع العمارات تمهيدا لتسكين الوحدات.

رئيس جهاز 15 مايو: المشروع يتم تنفيذه على مساحة 67.37 فدان

وأكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد موعد تسكين مشروع «زهور 15 مايو»، حتى الآن، مضيفا أن المشروع تم تنفيذه على مساحة إجمالية 67.37 فدان، شرق الطريق الدائري بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز المدينة، أن مشروع زهور مايو البديل لمنطقة الزرايب، يضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية، وتبلغ مساحة الوحدة الواحدة 90 مترا، بالإضافة إلى توفير عدد من المخازن، محطات تجميع، حظائر نموذجية.

همام: مساحة الوحدة داخل المشروع 90 مترا

وذلك بجانب عدد من المشروعات الخدمية، التي تم توفيرها داخل المشروع، والتي تتمثل في: «مدرسة، مركز طبي، حضانة، سوق تجارية، مساحات خضراء، وغير ذلك».

ويذكر أن مدينة 15 مايو، تقع شرق حلوان، وعلى بعد 35 كم من القاهرة، يحدها غربًا طريق الأوتوستـراد مصر الجديدة / حلوان، ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات»، ومن الشمال أراضي على بعد 6.5 كم شرق نهر النيل.

وشهدت منطقة الزرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، في مارس 2020، والذي راح ضحيته نحو 18 مواطنا من السكان، نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ«العشش» داخل المنطقة، المبنية بالطوب الأبيض.

وعقب نحو شهر ونصف الشهر من الحادث الأليم، وفرت الدولة والجهات المعنية، مشروعا سكنيا بديلا لسكان المنطقة، وهو مشروع «زهور 15 مايو»، والذي يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.