لوغانسك الانفصالية تحتفل باستقلالها عن أوكرانيا برفع حظر التجول

علق رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، حظر التجول في أراضي لوغانسك 3 أيام، للاحتفال بقيام الجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها عن أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع جمهورية دونيستك المجاورة، وهما الجمهوريتان الواقعتان في إقليم دونباس الذي تسعى روسيا لبسط سيطرتها عليه خلال عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

لوغانسك تُعلق حظر التجول من 11 حتى 14 مايو للاحتفال

ونشر مرسوم يقضي برفع حظر التجول على الموقع الإلكتروني لرئيس لوغانسك، وجاء فيه: أعلن تعليق حظر التجول المفروض في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، من ليلة 11 مايو، وحتى فجر 14 من الشهر نفسه، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة تاس.

وتحتفل جمهورية لوغانسك غدًا الخميس بالذكرى الثامنة لاستقلالها عن أوكرانيا، وياتي الاحتفال هذا العام لأول مرة بعد أن اعترفت بها روسيا كدولة مستقلة.

احتفال بعد يوم من وصول قوات الجمهورية لحدودها الإدارية لعام 2014

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن وصول قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية إلى الحدود الإدارية للجمهورية لعام 2014، في مقابل روايات أوكرانية تشير لتنفيذ هجمات مضادة أيضا لاستعادة بعض من الأراضي التي سبق وفقدوا السيطرة عليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير الماضي الاعتراف بسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفقا لدساتيرهما ضمن حدودهما الإدارية حتى عام 2014، وهو الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية وقتها بمثابة إعلان حرب على أوكرانيا، وفرضت على إثره أول حزمة العقوبات ضد روسيا.

عملية عسكرية روسية خاصة من أجل لوغانسك ودونيستك

وفي 24 فبراير واستجابة لطلب قيادتي جمهوريتين لوغانسك ودونيستك، أعلن بوتين عن عملية عسكرية خاصة لتحرير أراضيهما حتى حدودهما الإدارية في قوام أوكرانيا سنة 2014، وهي السنة التي سيطرت فيها روسيا أيضا على شبه جزير القرم واقتطعتها من أوكرانيا معتبرة أنها جزءًا تاريخيًا من أراضي روسيا.