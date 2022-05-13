سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13-5-2022 في محلات الصاغة

لا شيء يعلو على الساحة أكثر من المعدن النفيس والعملات المختلفة، ويبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، بعدما شهد العديد من التغييرات على مدار الفترة الماضية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث المختلفة.

وبعد انتشار العديد من التقارير حول وقف التعامل بسوق الذهب، ونفي هذا الكلام من الشعبة التجارية، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة الموافق 13 مايو، والتي جاء كالتالي:

أسعار الذهب

واختلفت أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية اليوم الجمعة وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة ليسجل نحو 943 جنيهًا للبيع و969 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة إلى 1,100 جنيه للبيع و1,130 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليصل إلى 1,257 جنيها فيما سجل سعر 1,291 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر شراء الجنيه الذهب إلى 8.800 جنيه للشراء ونحو 9,040 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الجمعة 13 مايو، إذ سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال الأسعار الآتية:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- وسجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيها، بما يعادل 424.08 دولار.