روبوت مغناطيسي لزج يدخل جسم الإنسان: ثورة طبية كبيرة «فيديو»

وصف الإعلامي أحمد فايق الروبوت المغناطيسي اللزج، الذي يستطيع الوصول لأماكن صعبة داخل جسم الإنسان بأنه نقلة طبية في عالم الروبوتات و«حاجة عظيمة»، موضحًا أنه روبوت جديد تحت التطوير في الصين، مكون من مادة السيليكون والمغناطيس.

الروبوت يتحرك عن بعد

وأضاف «فايق»، خلال برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc» اليوم الخميس، أن هذا الروبوت يدخل في جسم الإنسان، ويستخدم في العمليات الجراحية لأنه أكثر دقة، موضحًا: «إذا ابتلع طفل شيئًا صلبًا، فيدخل الروبوت داخل جسمه، ويتحرك عن طريق التوجيه عن بُعد، ويعالج المشكلة».

وأشار إلى أنه يمكن استخدام الروبوت اللزج في جراحات الجهاز الهضمي الدقيقة، نشددًا على أن هذا الروبوت كائن آلي، معقبًا: «أعتقد هذا الاختراع هيكون له 1000 استخدام في المستقبل، ممكن يغير بطارية القلب، ودلوقتي هما أكيد قاعدين بيفكروا، أو بيطوروه ويشوفوا هيوصل لحد فين».

ثورة كبيرة في عالم الروبوتات

وواصل: «هذا الروبوت حتى الآن في طور التجارب وفي المراحل شبه النهائية، وإذا نجح اعتقد هيكون ثورة كبيرة في عالم جراحات الجهاز الهضمي خاصة، والجراحات الأخرى الدقيقة عامة، والتي لا يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية».