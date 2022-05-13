الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الحرب

أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أن 6 ملايين و29 ألفا و705 أوكرانيين فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلادهم حتى 11 مايو الجاري.

بولندا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين: أكثر من 3 ملايين أوكراني

وتستضيف بولندا أكبر عدد من اللاجئين، 3 ملايين و272 الفا و943 أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إنه مستعد للحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة مع شبكة «راي» التلفزيونية الإيطالية، أشار زيلينسكي، إلى أن «كييف» لن تعترف مطلقا بـ«شبه جزيرة القرم» كجزء من روسيا، التي ضمتها موسكو في العام عام 2014.

وشدد الرئيس الأوكراني، على ضرورة التوصل لاتفاق دون إملاءات كشرط للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الجانب الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أشارت رئيسة مجلس «الاتحاد الروسي»، فالينتينا ماتفيينكو، إلى أن «موسكو» ستقبل قرار سكان مقاطعة «خيرسون» الأوكرانية، التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية، بشأن انضمام الإقليم إلى روسيا من عدمه.

بوليانسكي: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بدون نزع سلاحها

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، إن لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بدون نزع سلاحها وتطهيرها من النازية، مشيرا في تصريح لصحيفة «أنهرلد» البريطانية، إلى أنه لا يرى إمكانية للحل الدبلوماسي في أوكرانيا في الوقت الراهن وفي ظل مواقف «كييف» الحالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه» في بيان، إن «باريس» و«أوتاوا» ستواصلان تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا، موضحة أن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، ركز خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على عملية «موسكو» العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن»، ستؤيد طلبي فنلندا والسويد للحصول على عضوية حلف شما الأطلسي «الناتو»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة لتقديم أي دعم للبلدين خلال فترة انضمامهما إلى التكتل العسكري.