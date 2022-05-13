إصابة سائق «توك توك» بطلقات نارية بقرية نكلا العنب في البحيرة

أصيب سائق توك توك في العقد السادس من عمره بطلقات نارية في ظروف غامضة بقرية «نكلا العنب»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقله إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

طلق في البطن وآخر في الفخذ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول استقبال المستشفى، «فارس.ق»، 60 عاما ومقيم بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة المركز، مصاب بطلق ناري بالبطن وآخر بالفخذ وتم إدخاله على الفور غرفة العمليات لاستخراج الطلقات من جسده.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، ضباط البحث الجنائي بكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب حاول صد لص عن توك توك شقيقه

كما شهدت منطقة غرب إيتاي البارود مصرع شاب إثر تعدي لص عليه جراء دفاعه عن سرقة توك توك شقيقته، حيث أصيب المجني عليه بـ3 طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لعدة طعنات نافذة أودت بحياته، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.