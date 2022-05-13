حادث قطار فيكتوريا.. طالب يفقد حياته عقب عودته من الدرس 

حادث قطار فيكتوريا تسبب في حزن شديد لأبناء الإسكندرية، وذلك إثر مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي، أمس الخميس، دهسًا أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان فيكتوريا شرق الإسكندرية.

تفاصيل حادث قطار فيكتوريا

بدأت واقعة حادث قطار فيكتوريا، حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمنطقة فيكتوريا وتوفى على إثرها، ما تبعها انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول الذي يبعد خطوات عن مزلقان فيكتوريا موقع الحادث، رفقة الإسعاف، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو «يوسف ميسرة محمود غنيم»، طالب الصف الثالث الإعدادي.

حادث فيكتوريا ينهي حياة طالب

ووفقا لشهود العيان والتحريات حول حادث قطار فيكتوريا، تبين أن المتوفى كان يتلقى أحد الدروس بصحبة زملائه، في الجانب البحري من القطار، وأثناء عودته إلى منزله بمنطقة الساعة في الجانب القبلي، حاول عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان فيكتوريا، وتصادف مرور القطار فصدمه وتوفى في الحال.

جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه أول، فيما جرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث قطار فيكتوريا ليس الوحيد

لم يقف الأمر عند حادث قطار فيكتوريا فحسب، بل عاشت الإسكندرية ليلة صعبة نظراً لفقدان اثنان من أبناءها الأطفال، أولهما في حادث القطار وآخر نتيجة سقوطه من الطابق السابع بشقة سكنية بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

ذلك الطفل «م.ال.أ»، كان في ذات عمر رفيقه الآخر، 13 سنة، وذلك بعدما سقط من أعلى العقار رقم 1 بشارع بيرم بمنطقة محرم بك، مسجاة بأرضية الشارع إثر شرفة الشقة سكنه بالطابق السابع بالعقار المشار إليه.