الهند بعد مصادرة 700 مليون دولار لـ«شاومي»: نقلت أموالا بشكل غير قانوني

صادرت الهند أكثر من 700 مليون دولار من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بعد اتهامها بنقل الأموال خارج البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت CNN Business، أن هناك بيان صدر يوم الجمعة، اتهمت مديرية الإنفاذ الهندية - وكالة التحقيقات المالية الرئيسية في البلاد - الشركة الهندية التابعة لشركة شاومى، Xiaomi لتصنيع الهواتف الذكية، بانتهاك قوانين الصرف الأجنبي من خلال إجراء «تحويلات غير قانونية».

السلطات الهندية تصادر مبلغًا معادلاً من أموال الحسابات المصرفية للشركة

وبحسب CNN Business، قالت الوكالة إن شركة Xiaomi India، بناءً على تعليمات شركتها الأم «حولت عملات أجنبية تعادل 55.5 مليار روبية، أي ما يعادل 726 مليون دولار إلى ثلاث كيانات أجنبية من بينها كيان واحد لمجموعة Xiaomi تحت ستار ملكية».

وأضافت الوكالة، أن Xiaomi بدأت عملياتها في الهند في 2014 وبدأت في تحويل الأموال بعد عام، وصادرت السلطات الهندية الآن مبلغًا معادلاً من الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للشركة.

وقالت إدارة الإنفاذ: «تشتري Xiaomi India أجهزة الهاتف المحمول المصنعة بالكامل وغيرها من المنتجات من الشركات المصنعة في الهند، وXiaomi India لم تستفد من أي خدمة من الكيانات الأجنبية الثلاث التي جرى تحويل هذه المبالغ إليها»، كما اتهمت الشركة بتقديم معلومات مضللة للبنوك أثناء تحويل الأموال إلى الخارج.

جميع عملياتنا متوافقة تمامًا مع القوانين واللوائح المحلية

وقالت شركة شاومي الهند، Xiaomi India ، التي توزع الهواتف الذكية التي تحمل علامة Mi التجارية، في بيان أن «جميع عملياتنا متوافقة تمامًا مع القوانين واللوائح المحلية».

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت الشركة إنها تعتقد أن المدفوعات والبيانات التي قدمتها للبنك كانت «كلها شرعية وصادقة، وتم سداد المدفوعات مقابل التقنيات غير المرخصة وعناوين IP المستخدمة في منتجات إصدار الهند الخاصة بنا».

بكين قلقة للغاية بشأن إجراءات الهند ضد الشركات الصينية

وأصبحت الهند أكثر تشددًا مع الشركات الصينية منذ تصاعد التوترات الحدودية بين الدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم قبل عامين، ففي عام 2020 ، حظرت الهند أكثر من 200 تطبيق - كان العديد منها صينيًا، بما في ذلك منصة الفيديو الشهيرة TikTok.

وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت الهند مرة أخرى العديد من التطبيقات الصينية التابعة لشركات التكنولوجيا مثل Tencent (TCEHY) وAlibaba (BABA) وNetEase (NTES)، وردا على ذلك، قالت بكين إنها «قلقة للغاية» بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهند ضد الشركات الصينية.