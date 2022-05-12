أغنية «من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد تقترب من 31 مليون مشاهدة

حققت أغينة «من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد، نجاحا كبيرا وتفاعل بين الجمهور، إذ اقتربت من 31 مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات «يوتيوب».

التعاون الأول بين سعد لمجرد وإليسا

أغنية «من أول دقيقة» أول تعاون بين إليسا وسعد المجرد، إذ كان ينتظر الجمهور الأغنية بعد فترة طويلة من الإعلان عنها، فهي من كلمات أمير طيعمة، ومن ألحان رامي جمال.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، إذ كان من بين التعليقات: «إحساس جد عالي وأصوات ولا أروع.. تأثرت كثيرا ملوك الإحساس عن جد bravooooo»، وقال آخر:«بعد زمان ما سمعنا هيك شي رومانسية كتير حلوة مع بعض».

سعد لمجرد: «إليسا دخلت قلبي من أول دقيقة»

ومن جانبة علق سعد المجرد على تعاونه مع إليسا، خلال لقاءه في برنامج «ذا انسايدر بالعربي دبي» قائلا: «إليسا دخلت قلبي من أول دقيقة».

مشاركة إليسا في رمضان

وشاركت إليسا في رمضان 2022 من خلال إعلان لإحدى الشركات التجارية الكبرى، بمشاركة كل من تامر حسني، نيللي كريم، يسرا، ومجموعة من الفنانين، وتفاعل الجمهور مع الإعلان طوال شهر رمضان الكريم.

نجاح أغينة سعد لمجرد الأخيرة

وطرح سعد لمجرد منذ شهر أغنيته الجديدة «التوبة»، إذ حققت مايقارب من مليون ونصف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتبوب»، من كلمات إيهاب عبد العظيم و صلاح الكردي، ومن ألحان صلاح الكردي، وتوزيع جمال ياسين.