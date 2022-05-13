قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة والجيزة مساء اليوم لمدة 6 ساعات

قررت شركتا مياه الشرب بمحافظتي القاهرة والجيزة قطع المياه اليوم عن 11 منطقة واقعة في نطاق عملهما، للقيام بأعمال إحلال، وتجديد بعض الخطوط ولتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة بالدقي.

بدء انقطاع المياه في بعض شوارع مصر الجديدة الساعة العاشرة

وكشف المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قيام الشركة بقطع المياه عن مناطق «شارع سوهاج ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - ميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغني- ميدان السبع عمارات ومتفرعاته»، لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الرابعة من صباح غد السبت.

الربط على طرد رفع أسوان بمنطقة مصر الجديدة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إلى أن سبب انقطاع المياه عن تلك المناطق، أعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 ملليمتر بشارع أسوان، وذلك للربط على طرد رفع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.

موعد ومكان انقطاع المياه بالجيزة

من جانبه، أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة وهي «شارع السلولي - شارع أمير الرفاعي - شارع رفاعة - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبو أمامة - شارع ابن مروان»، بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت.

تنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن سبب انقطاع المياه في تلك المناطق أعمال تحويل خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.

تدبير أصحاب المخابز والمستشفيات احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.