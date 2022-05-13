العثور على فني ألوميتال مقتولا في ورشته بالوايلي ووفاة شاب بجرعة زائدة بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على فني ألوميتال مقتولا داخل ورشته بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

فني الألوميتال في العقد الخامس من عمره

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بلاغا بالعثور على جثة فني ألوميتال مقتولا داخل ورشته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فني ألوميتال، يدعى «محمد أ م ز»، في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بجرح غائر وتهشم في عظام الجمجمة وتهشم بالرأس بسبب التعدي عليه بآلة حادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفاة شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة في المرج

في سياق آخر، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الدمرداش بعد فشل محاولة إسعافه بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى الدمرداش بوفاة شاب متأثرا بإصابته بحالة إعياء شديدة إثر تعاطيه مادة مجهولة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «إمام م أ»، في العقد الثالث من العمر، ورجحت التحريات بأن جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.