إنقاذ أسرة حاصرتها النيران داخل شقة في أسيوط.. وإصابة سيدة باختناق

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع داخل شقة سكنية ببرج العمدة بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط، دون وقوع خسائر في الأرواح، بعد محاصرة النيران أسرة كاملة مما أدى إلى إصابة سيدة باختناق، وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعي بأسيوط.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من شرطة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بمنطقة فريال، التابعة لدائرة مركز شرطة ثان أسيوط.

الحماية المدنية تنتقل إلى موقع الحريق

وانتقلت الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم ثان أسيوط وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، وكانت النيران تحاصر أسرة كاملة.

إخماد النيران دون خسائر بالأرواح

وجرت السيطرة على الحريق وإخمادها من جانب رجال الإطفاء وإنقاذ الأسرة المحتجزة دون خسائر في الأرواح، لكت أصيبت سيدة بحالة اختناق وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعي بأسيوط.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة، وبيان أسباب الحريق لاستكمال التحقيقات.