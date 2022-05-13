الذهب يتجه لتسجيل تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي.. خبير يوضح السبب

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث استمر الأداء القوي للدولار في عقدين من الزمن، ليتجه المعدن إلى تسجيل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

ارتفاع الأسعار بشكل طفيف

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 1822.77 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قرب أدنى مستوى له منذ 7 فبراير الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1821.4 دولار.

اختبار مستوى دعم 1780.00 دولارًا للأوقية

وقال جيفري هالي كبير المحللين في OANDA، إن عمليات البيع في معادن ثمينة أخرى خلال الساعات الماضية، تدفع الذهب إلى تسجيل خسائر أعمق واختبار مستوى دعم 1780.00 دولارًا للأوقية، وفقاً لـ"CNBC".

الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عامًا

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا أمس الخميس، حيث استمرت المخاوف من أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لترويض الضغوط التضخمية، ستعوق النمو الاقتصادي العالمي، مما يعزز جاذبية العملة كملاذ آمن.

أكبر خسارة للذهب في شهرين

سجلت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 3.1٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة في شهرين، فيما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، الأسبوع الماضي، وتعد السبائك حساسة لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وعائدات السندات، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

تأثير الحرب في أوكرانيا على الذهب

خسائر الأخيرة الذهب الأخيرة كادت أن تقضي على المكاسب التي تحققت من الارتفاع المدفوع بالطلب على الملاذ الآمن، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وأدى الصراع إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات شبه قياسية في منتصف مارس.