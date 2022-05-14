جدارية تحاكي التراث في قنا.. طولها 60 مترًا وترصد الحياة اليومية في الريف

شهدت مدينة قنا إنشاء جدارية «التراث الريفي الأصيل » بجوار مستشفى قنا العام بوسط المدينة، وبلغ طولها 60 مترًا، ونفذها اتحاد شباب قنا برعاية إحدى الشركات العقارية.

افتتاح الجدارية

وعلي أنغام فرقه قنا القومية للفنون الشعبية، افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الفنية للجدارية، يرافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والنائب محمد احمد الجبلاوي عضو مجلس النواب وأشرف أنور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والفنان حمدي الغبرى الشهير بالحج الضوى وآيه الجعفري مؤسس اتحاد شباب قنا ومحمد علي كبير رئيس مجلس ادارة شركه دار العقارية وعدد من القيادات التنفيذية وجمع من أهالي مدينة قنا.

وقال محافظ قنا إن جدارية قنا الجديدة تعد قطع فنية فريدة تجسد ذكريات عن الطقوس الشعبية، وعادات أهل الصعيد، كونها تحوي العديد من القصص المصبوغة بروح الحكي الذي يصف بدقة العديد من المواقف اليومية و الإنسانية الفريدة للمنزل الريفي القديم في محافظة قنا بشكله الكامل

الجدارية تصور الحياة الريفية القديمة

وأضاف الداودي بان الجدارية الجديدة صورت الحياة الريفية القديمة لمحافظة قنا وكأنك عبرت عبر آلة زمن، تعيدك إلى كيف كان يعيش الأجداد، وملامح منازلهم القديمة بكل تفاصيلها البدائية، مؤكدا أنها لاقت إقبالا كبيرا من الأسر والأهالي لالتقاط الصور التذكارية وتعريف الأطفال والشباب بطقوس الحياة اليومية في قرى الريف القديم كتراث متناقل جيلاً بعد جيل، في محاولة لربط الأجيال الحاضرة بماضيها، انطلاقاً من اهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات واحد الركائز الاساسية، للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها فى أعماق الماضى.

وأشار الداودى إلي أن الجدارية تم تنفيذها بأيدى قنائية خالصة عبر فناني محافظة قنا من خلال منحوتات فنية بسيطة عن الحياة الريفية الأصيله التى تمثلت في الفرن البلدى المصنوع من الطين، بأدواتها مثل المطرحة التى تستخدم لوضع الخبز داخل الفرن والمقارص وهي الألواح التي تحمل الخبز، فضلا عن بعض الأدوات الأخرى، مثل المغرفة والقسط، والقرمة والمفراك، الكلوب للاضاءة ، الرحاية التى تطحن القمح، والزير، والبلاص وغيرها من الأدوات البدائية التي كانت تستخدم في الماضي داخل المنزل الريفي بمحافظة قنا.