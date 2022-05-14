توريد 45 ألف طن قمح في 30 مركز تجميع وصومعة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 45 الف و181طن و973 كجم من محصول القمح موسم 2022 منذ بداية الموسم وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال القمح من جميع الموردين والمزارعين والفلاحين بدون أي قيود.

عمليات توريد القمح منتظمة

وأوضح محافظ أسيوط إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بشكل منتظم وبدون أي مشكلات أو عقبات مع تلقي غرفة إدارة الازمات والعمليات الرئيسية بالمحافظة تقارير يومية من الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

زيادة كميات القمح الموردة

أشار إلى زيادة كميات القمح الموردة خلال الفترة المقبلة خاصة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة، منوهاً بأن كمية القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدانًا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.

تقديم كافة التسهيلات للمزارعين

وأكد اللواء عصام سعد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام منوهًا إلى أن هناك لجاناً متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح فضلا عن التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

متابعة مستمرة

كما أشار إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توافر الاقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الاقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم.

اهتمام بالغ بعملية توريد القمح

قال اللواء عصام سعد إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، لافتًا إلى الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المحافظة لعملية استقبال الأقماح وصرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

غرفة عمليات بالمحافظة

وتخصيص غرفة العمليات بالمحافظة لاستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح علي الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة مكلفًا وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام عملية التوريد وحلها فورًا.

من جانبها أوضحت وكيل وزارة الزراعة استمرار الحصاد ودراسة المحصول وصرف المستحقات للموردين بصفة مستمرة دون أية معوقات مؤكدة أن التوريد مبشر بالخير ولا توجد أية معوقات في توفير الأجولة الجوت أو البلاستيكية للمزارعين لتسهيل أعمال التوريد بالمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع، لافتة إلى أن اللجان المشكلة تواصل عملها ليلاً ونهاراً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

ارتفاع أسعار القمح

جدير بالذكر أن سعر أردب القمح ارتفع عن الأعوام السابقة حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.