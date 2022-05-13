انقطاع مياه الشرب في 4 محافظات.. تعرف على المواعيد والأسباب

اعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه في بعض المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف، بسبب أعمال الصيانة والإحلال.

قطع المياه لتجديد خط قطر 600 بالقاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انقطاع المياه عن مناطق «شارع سوهاج ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - ميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغني - ميدان السبع عمارات ومتفرعاته»، لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الرابعة من صباح غد نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان، للربط على طرد رفع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة، لافتة إلى قيام الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتضررة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه لتحويل خطوط مياه الري أمام مجلس الدولة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة «شارع السلولي - شارع أمير الرفاعي - شارع رفاعه - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبو إمامة - شارع ابن مروان»، اليوم، اعتباراً من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحا، بسبب أعمال تحويل خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.

انقطاع المياه لتحويل المرافق بمركزي الفيوم وسنورس

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر صفحتها الرسمية بـ «الفيس بوك»، عن قطع المياه عن مناطق «دله - تقسيم المحافظة - الحلافي، قرية الإعلام، جرفس، الكعابي، أبو عيطة، غدا، السبت، من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة من مساء نفس اليوم، لأعمال تحويل المرافق لخط مياه الشرب قطر 300 مم بشارع محور دار الرماد بمدينة الفيوم.

انقطاع المياه بسبب عطل مفاجئ بمركز ناصر وضعفها بالواسطى

وفي بني سويف، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مركز ناصر بالكامل وضعفها عن مركز الواسطى، اعتبارا من الساعة 12 من صباح غدٍ، السبت، حتى الساعة 12 من صباح يوم الأحد، لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي بمركز ناصر قطر 800 ملي، ما يترتب عليه توقف محطة مياه المركز.