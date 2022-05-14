«تعليم الجيزة»: 98% نسبة حضور امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

تابعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، بناءعلى تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

اشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في بيان صادر عنها اليوم إلى أنه بلغ عدد الطلاب الذين أدو امتحان مادة اللغة العربية والخط، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 185145 طالبا وطالبة، وبنسبة حضور 98 % وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب.

تواجد موجه مقيم داخل اللجان

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في البيان، إن مدير المديرية تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا علي مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب وأكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان.

التنبيه على التعقيم اليومي للجان

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

ورافق أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لسير امتحانات الشهادة الاعدادية بصحبة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ورؤساء الأحياء المعنية.