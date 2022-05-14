طلب إحاطة في البرلمان بسبب مسابقة الـ120 ألف معلم: وعود الوزير لم تتحقق

تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة لتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، وتجاهل الـ١٢٠ ألف معلم الذي وعد وزير التربية والتعليم السادة النواب بأن تكون لهم الأولوية في الاختيار فور وجود ميزانية.

مسابقة التربية والتعليم تكون قاعدة بيانات للمدرسين

وقال شلبي، في طلبه، إن إعلان وزير التربية والتعليم عن مسابقة جديدة لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بتعين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، متجاهلاً بذلك وعوده لـ١٢٠ ألف معلم ممن نجحوا في المسابقة التي كانت أعدتها وزارة التربية والتعليم لهم، وكونت قاعدة بيانات بأسمائهم لتعيينهم فور وجود ميزانية مالية تسمح بذلك.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن نواب المجلس كانوا أول الساعين لحل أزمة الـ١٢٠ ألف معلم من خلال أدواتهم الرقابية، وسألوا وزير التربية والتعليم خلال تواجده بالجلسة العامة الثالثة والعشرين، والمنعقدة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، عن خطة الوزارة لحل أزمة الـ١٢٠ ألف معلم، والذي ذكر خلالها، كما هو مثبت بمضبطة الجلسة، نص قوله: «فنحن على خطى دول العالم كله بأن نعد قاعدة بيانات للأشخاص المؤهلين، وعندما يتوفر الاعتماد المالي نختار منهم للوظائف».

خطة زمنية لتعيين المعلمين

وتابع: «فوجئنا وبعد تكليف رئيس الجمهورية بتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة، دون بيان موقف مسابقة الـ١٢٠ ألف معلم والتكلفة التي تكبدتها الوزارة في هذه المسابقة»، مضيفًا: «لماذا نلجأ إلى مسابقة جديدة وتكلفة إضافية ونحن لدينا معلمين مؤهلين؟ ولماذا لا يتم وضع خطة زمنية لتعيينهم بدلاً من تكبد نفقات مسابقة إضافية؟» واختتم حديثه قائلا: «ومن كل ما تقدم فإنني أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب على أن يتم إحالته إلى لجنة التعليم لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه».