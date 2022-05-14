السفير فهمي فايد: الشيخ محمد بن زايد امتداد روحي لوالده

أشاد السفير فهمي فايد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية سابقا وسفير مصر السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار المجلس الأعلى لحكام الاتحاد بمبايعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكما لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد فايد أن الشيخ محمد بن زايد هو امتداد روحي لوالده الشيخ زايد ورائد سياسات التنمية على مختلف الأصعدة، ويمثل وبحق السياسات الحكيمة والرشيدة التي تنتهجها دولة الإمارات لعشرات السنوات على كل من المحيطين الإقليمي والدولي، ولا سيما التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب.

وأثنى وأشاد السفير فهمي فايد على المواقف البناءة التي اتخذها الشيخ محمد بن زايد كقائد أعلى للقوات المسلحة لدعم الجيش المصري وتنفيذ المناورات المشتركة بين الجيشين، علاوة على مساندة خطط التنمية في مصر وبصفة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء محور محمد بن زايد ودعم الصناعات الوطنية المصرية ومساندة جهود الأزهر الشريف من أجل نشر الوسطية في الإسلام ومبادئ التسامح والسلام بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الشريف وهو ما يعكس الفكر المستنير لحاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد ويبشر بمستقبل واعد وببدء مرحلة جديدة تنطلق فيها دولة الإمارات لمزيد من آفاق التقدم والازدهار.

فهمي فايد ينعى فقيد الأمة العربية «الشيخ خليفة»

وكان السفير فهمي فايد، قد نعى بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى ربه راضياً مرضيا أمس الجمعة 13 مايو 2022.

وأكد السفير فايد أنه برحيل الشيخ خليفة فقدت الإمارات والأمة العربية والعالم أجمع رجلا من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ كان قائدا وطنيا حكيماً مخلصا لبلده وقضايا الوطن العربي ومساندا لمصر وشعبها في جميع الأوقات والمحن.

الشيخ خليفة كان محبا لمصر شارك مع القوات المصرية في حرب عام 1973

الفقيد الشيخ خليفة كان محبا لمصر شارك مع القوات المصرية في حرب عام 1973 كتجسيد للتضامن الإماراتي مع مصر، وكان من أبرز المؤيدين لدعم مصر اقتصاديا وماليا ومعنويا خلال الأزمات العالمية وتبنى جهود وتمويل عمليات تجديد المعاهد الأزهرية في مصر وإنشاء العديد من المستشفيات في مصر.

كما كان المغفور له مؤمنا بأهمية دور مصر كدرع أمان لأمن وسلامة واستقلال الدول العربية وخاصة الخليجية منها وكذلك دور مصر الرئيسي الفعال في مواجهة الحركات الإرهابية، مثل داعش وغيرها من تلك التي تسعى لضرب وحدة واستقرار الدول العربية، رحم الله الشيخ خليفة الذي تبنى نفس نهج والده الشيخ زايد في الارتقاء بالعلاقات المصرية- الإماراتية إلى آفاق رحبة، وكمثال لما يحب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة.