الجندي يهاجم السلفيين بسبب «الترحم على غير المسلم»: لا علاقة لهم بالدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الترحم على غير المسلم المتوفى من أخلاق الإسلام، مهاجما السلفيين بسبب فتواهم التي تحرم هذا السلوك، وذلك خلال حديثه عن الجدل الدائر في منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

الترحم على غير المسلمين لا يتضاد مع العقيدة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة DMC: «فلو كانت أم المسلم مسيحية أو يهودية وتوفت، حيث يجوز للمسلم أن يتزوج من المسيحية واليهودية، هل لا يجوز له أن يقول رحمها الله؟! هنا يقول السلفية لا مجاملة للعقيدة، لكن الحقيقة أنها نفسها هي التي تأمر بذلك، فالله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا».

لا دعاء بالمغفرة لمشرك

وتابع عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية: «لا دعاء بالمغفرة لمشرك، ولكن الله، قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أن الآيات القرآنية دلت على أنّ المغفرة غير الرحمة.. لكن السلفيين بيلبسوا الاتنين في بعض».

وانتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السلفيين، قائلا: «يا صاحب العقل الضيق والأفق المسدودة، انا لا أتحدث عن المغفرة، ولكن أتحدث عن الرحمة، ولا توجد آية واحدة في القرآن نهت عن طلب الرحمة لغير المسلم، والله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء».

السلفيون يبيحون تجارة الآثار

وواصل: «إذا سألت سلفيا عن رأيه في تجارة الآثار، فإنه سيبيحه بدعوى أن الآثار موجودة في الأرض، وبالنسبة للخوض في الأعراض، فإن كل الآيات لم تؤثر فيهم بأي شيء، فعندما نختلف معهم يسبون أعراضنا ويتهموننا بالزنا والانحراف والدعارة والشذوذ، هم دول السلفيين والتقوى والورع اللي بيخر، وعسل النحل اللي بينزل من لسانهم، لا علاقة لهم بدين أو خُلق».