خالد الجندي يصف محرمي أموال البنوك بـ«الهجاصين»: الناس لا تثق بهم

قدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كشف حساب لتصريحاته خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا عدم وقوع الطلاق الشفوي، حيث إنّ العقلاء في المجتمع لم يعودوا يهتمون به ولا يحترمون مشافهة ولا يحترمون إلا بالطلاق الموثق المحرر عند المأذون.

وأضاف الجندي في حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة dmc: «تصدينا لملف فوائد البنوك، وتحملت هذه الهجمة التترية ونصرني الله، حيث اقتربت الشهادات التي أودعنا الناس البنوك تريليون جنيه، وهو ما يدل على أنّ تصرفات الناس عملية وأنهم لا يثقون في كلام الهجاصين الذين يقولون إن أموال البنوك ربا».

الله لم يحرم البنوك

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «أحلّ الله البيع وحرم الربا، فالربا حرام ومن يحلل الربا فهو كافر وخارج من الملا، وإنما لم يقل الله وأحل الله البيع وحرم البنوك، وبالتالي لا يجب أن نخضع لأي ابتزاز من هؤلاء المرتزقة».

الرحمة تشمل المسلم والكافر

وأشار، إلى أنّ الرحمة تشمل المسلم والكافر، ويجوز الدعاء للكافر بالرحمة، لأنّ رحمة الله عزّ وجلّ تسع الجميع، وأنّ الآية التي قالت «ورحمتي وسعت كل شيء»، ما ذُكر بعدها للتمثيل وليس الحصر.

وواصل: «أكدنا أن الدعاء لمصر فريضة وليس لباكستان كما يفعل بعض المأجورين والمرتزقة الذين نطلب منهم دعوة واحدة لمصر وجيشها نفاجأ بأنّ هؤلاء كُسرت بوصلتهم وضاعت هويتهم».

إكرام اليتيمات لا يكون بتزويجهن

ولفت، إلى أنه أفتى خلال شهر رمضان أيضا بأنّ إكرام اليتيمات يكون بتعليمهن والإنفاق عليهن وكسوتهن وليس بتزويجهن، إلا إذا كنّ مؤهلات علميًا، فلا يجب أن تتزوج في ظروف من الفقر والعَوَز، ويجب أن يكون لديها زوج يستطيع أن يقوم بالكفاية والانفاق عليها.